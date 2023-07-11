Австралія передасть Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster

12 липня 2023, 15:58

На саміті НАТО у Вільнюсі прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз оголосив про намір передати Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster. Про це повідомляє австралійський новинний портал ABC News.

У своїй заяві Албаніз зазначив: "Я радий знову зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і повідомити про рішення Австралії поставити в Україну ще 30 бронетранспортерів Bushmaster".

Згідно з повідомленням порталу, прем'єр зробив цю заяву після переговорів з Зеленським у Вільнюсі.

Варто відзначити, що раніше Австралія вже надала Україні 90 бронетранспортерів Bushmaster, повідомляють західні ЗМІ. З новою поставкою австралійських БТР країна отримає додаткову підтримку в зміцненні своїх оборонних потужностей.