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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
12 липня 2023, 16:15

Стає "трєвожно" кремлю від гарантій безпеки Україні - песков

На брифінгу у середу, 12 липня, речник кремля дмитро пєсков висловив негативне ставлення до наміру країн "Великої сімки" надати гарантії безпеки Україні. Він вважає це рішення помилковим, небезпечним і прямим зазіханням на безпеку росії.

За словами пєскова, тема вступу України до НАТО є надзвичайно спірною. Він підкреслив, що надання будь-яких гарантій безпеки Україні ігнорує принцип неподільності безпеки, а також загрожує безпеці росії.

Речник кремля наголосив, що прийняття таких рішень має потенційно негативні наслідки в довгостроковій, середньостроковій і навіть короткостроковій перспективі. Він попередив, що ці рішення роблять Європу небезпечнішою на довгий період і мають погані наслідки для росії.

Сьогодні держави G7 мають намір представити гарантії безпеки для України після завершення саміту НАТО у Вільнюсі.

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