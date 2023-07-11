12 липня 2023, 16:15

На брифінгу у середу, 12 липня, речник кремля дмитро пєсков висловив негативне ставлення до наміру країн "Великої сімки" надати гарантії безпеки Україні. Він вважає це рішення помилковим, небезпечним і прямим зазіханням на безпеку росії.

За словами пєскова, тема вступу України до НАТО є надзвичайно спірною. Він підкреслив, що надання будь-яких гарантій безпеки Україні ігнорує принцип неподільності безпеки, а також загрожує безпеці росії.

Речник кремля наголосив, що прийняття таких рішень має потенційно негативні наслідки в довгостроковій, середньостроковій і навіть короткостроковій перспективі. Він попередив, що ці рішення роблять Європу небезпечнішою на довгий період і мають погані наслідки для росії.

Сьогодні держави G7 мають намір представити гарантії безпеки для України після завершення саміту НАТО у Вільнюсі.