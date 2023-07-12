Уряд Норвегії оголосив про передачу Україні двох установок NASAMS

12 липня 2023, 17:12

Уряд Норвегії оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги, який включає дві зенітні пускові установки NASAMS. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони Норвегії.

Міністр оборони Бйорн Арильд Грам зазначив, що пакет підтримки NASAMS включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це допоможе забезпечити витривалість, резервування і гнучкість системи ППО, яка вже була передана Україні, та підвищить її ефективність.

Міністр підкреслив, що протиповітряна оборона є першочерговою потребою для України, оскільки країна потребує захисту від можливих авіаційних та ракетних ударів з боку росії.

Раніше Норвегія спільно зі США вже передала Україні дві укомплектовані системи NASAMS. Нова партія військової допомоги засвідчує зростаючу підтримку Норвегії українським силам, а також плани збільшити загальний обсяг військової допомоги до 10 млрд крон (близько 240 млн доларів) у поточному році.

Також було повідомлено, що Данія і Норвегія готують нову партію снарядів для Збройних Сил України