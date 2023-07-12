Погоджено документ гарантій безпеки України від G7

12 липня 2023, 17:27

Країни "Великої сімки" погодили спільну декларацію, яка передбачає довгострокову безпекову та економічну підтримку для України. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі 12 липня.

Згідно з повідомленням, Україна отримала значну підтримку від країн G7, яка виявляється у спільній декларації. Цей крок є важливим етапом у встановленні системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, що стосуються гарантій безпеки для нашої держави.

Зі слів керівника Офісу Президента, декларація є результатом спільних зусиль та враховує як потреби України, так і можливості партнерів. Вона виступає рамковим документом, який встановлює основи подальшої двосторонньої безпекової співпраці між Україною та країнами-гарантами, в контексті ширшої багатосторонньої взаємодії.

Гарантії безпеки включають у себе такі компоненти:

Заходи з допомоги Україні у захисті себе та попередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Підтримка у притягненні Росії до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання РФ та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

Подальша підтримка демократичного розвитку України.

"Даний документ має відкритий характер і надає можливість іншим країнам, які не входять до складу G7, приєднатися до гарантій безпеки. Декларація є першим кроком у створенні так званої 'парасольки', яка забезпечуватиме гарантії безпеки", - підкреслив Андрій Єрмак.

За словами глави Офісу президента, велике значення має те, щоб до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році, Україна здобула перемогу в війні та уклала угоди про гарантії безпеки для нашої країни. Ці гарантії будуть діяти до моменту вступу України до НАТО.