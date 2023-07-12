Україна повернула тіла 19 осіб, які загинули в російському полоні

12 липня 2023, 18:38

Україна повернула тіла 19 осіб, які загинули в полоні російських сил. Згідно з повідомленням Олега Котенка, уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ще чотири тіла повернуть найближчими днями.

"Хочу привести приклади, які справді вразили мене. Ми повернули 19 тіл людей, які загинули у полоні. Ще чотири тіла привеземо найближчими днями. Це ті, хто перебував у полоні і втратив життя. Ці тіла нам повертаються, але є ситуації, коли можливо навіть не отримати повернутих тіл", - заявив Котенко.

Нещодавно Україна здійснила повернення тіл полонених бійців, які стали жертвами теракту російських окупантів у селищі Оленівка, Донецька область. В цьому селищі розташовувався ізолятор, де тримали полонених. Більшість тіл було ідентифіковано.

Нагадаємо, що в травні Україна запровадила Єдиний реєстр зниклих безвісти, в якому вже наразі зареєстровані дані про 24 тисячі осіб.