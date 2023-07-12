Зустріч Зеленського і Байдена у Вільнюсі

12 липня 2023, 19:02

Президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, висловив свою особисту підтримку та прагнення в приєднанні України до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Він з нетерпінням очікує дня, коли буде можливість святкувати цей момент разом з Президентом України.

Про це Байден заявив під час двосторонньої зустрічі з главою української держави у Вільнюсі.

"Я з нетерпінням чекаю дня, коли ми матимемо зустріч і святкуватимемо разом з вами офіційне членство України в НАТО", - підкреслив президент США.

У ході зустрічі, Президент Джо Байден, переказав свою вдячність українській стороні за їхні зусилля і підкреслив, що Сполучені Штати будуть стояти поруч з Україною.

Він висловив повагу до українського народу за їхню надзвичайну хоробрість і підкреслив, що цей військовий конфлікт з росією триває вже понад 500 днів.

За словами Президента, життєздатність, стійкість і цілеспрямованість України є джерелом натхнення і прикладом для всього світу.

Байден підкреслив, що Сполучені Штати прикладають максимум зусиль для підтримки України в їхній боротьбі проти злочинної агресії росії, та висловив розуміння стосовно занепокоєнь з боку Києва, коли зброя надходить не так швидко, і заявив:

"Але я хочу запевнити, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб надати вам швидку допомогу в цій боротьбі".

Президент також наголосив, що глава Пентагону особисто перебуває в постійному контакті з главою Міністерства оборони України, здійснює телефонні розмови з колегами з інших країн і координує надання підтримки.