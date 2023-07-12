Зеленський дав відповідь стосовно заяви Бена Воллеса

12 липня 2023, 20:02

Україна висловлює велику вдячність Британії та її народу за надану підтримку, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції, яка відбулася після його участі у саміті НАТО у Вільнюсі. Президент відповів на запитання щодо висловів міністра оборони Великої Британії, Бена Воллеса.

"Ми завжди були дуже вдячні Сполученому королівству, завжди вдячні прем'єр-міністру та міністру оборони пану Воллесу", - підкреслив Зеленський. Він додав, що не розуміє, на що саме міністр звертав увагу, і закликав його написати йому, щоб уточнити. "Можемо прокидатися зранку та особисто подякувати міністру", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Велика Британія є важливим партнером України.

"Британія є нашим партнером, ми їм дуже вдячні. Можливо, міністру хочеться щось особливе. Але, на мою думку, ми маємо гарні стосунки", - зазначив президент.

Він також відзначив, що вдячність людей має велике значення, оскільки підтримка населення впливає на підтримку уряду країни.

"Олексію, які відносини в у вас з міністром оборони? Чудові? Ну, тоді подякуйте йому. Зателефонуйте йому сьогодні", - додав Зеленський, звертаючись до міністра оборони України Олексія Резнікова.