ПВК вагнер здали озброєння - повідомляє міністерство оборони росії

12 липня 2023, 20:22

Приватна військова компанія (ПВК) вагнер закінчує передачу своїх озброєнь та військової техніки до збройних сил, повідомило міністерство оборони рф у своєму Telegram-каналі, супроводжуючи це заявою та відеоматеріалом.

У рамках цієї передачі, "вагнерівці" здали сотні танків, системи залпового вогню Град і Ураган, зенітно-ракетні комплекси Панцир, самохідні артилерійські системи та бронетранспортери.

За словами російського відомства, вони також прийняли понад 2,5 тисячі тонн різних боєприпасів та близько 20 тисяч одиниць стрілецького озброєння.

Всю цю техніку та озброєння направляють у тилові райони, де ремонтно-відновлювальні підрозділи збройних сил рф проводять технічне обслуговування та підготовку для майбутнього використання.

Нагадаємо, що 23 червня лідер ПВК вагнер організував виступ проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони сергія шойгу. 24 червня колони "вагнерівців" рушили на москву. Протягом дня вони змогли пройти кілька областей, зупинившись на відстані 200 кілометрів від столиці. Крім того, вони збили шість вертольотів і літак Іл-18. За різними даними, загинуло від 13 до 20 російських пілотів.

Також 27 червня поки що президент росії володимир путін заявив, що російська влада "повністю" фінансувала діяльність ПВК вагнер. Протягом періоду з травня 2022 року по травень 2023 року було виділено 86,3 мільярда рублів з бюджету на ці цілі. Додатково, 110 мільярдів рублів росія виділила на страхові виплати найманцям.

* РосЗМІ та провладні структури на росії не мають довіри, а інформація носить лише ознайомчий характер.