ТЕС на Донеччині, де сталася аварія, відновила роботу енергоблоку

12 липня 2023, 13:40

Українські енергетики зуміли відновити роботу енергоблоку на тепловій електростанції, де недавно стався обвал даху, повідомляє Укренерго у заяві, оприлюдненій 12 липня.

"Одна з електростанцій, де 8 липня стався обвал даху, успішно відновила роботу свого енергоблоку... Зараз ведуться активні роботи з відновлення нашої енергетичної системи, а також планові ремонти на атомних електростанціях. Тому на даний момент кількість функціонуючих електростанцій обмежена", - зазначено у заяві.

Крім того, Укренерго відновило обладнання на одній з підстанцій у центральному регіоні, яка двічі була атакована ракетами російського ворога. Цей ремонт підвищив надійність живлення для споживачів електроенергії.

Наразі енергетики не передбачають обмежень в електропостачанні, але закликають мешканців зменшити споживання електричної енергії ввечері, щоб знизити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування.

З 17:00 до 23:00 заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини з максимальною потужністю близько 300 МВт, а експорт електроенергії не проводиться.

Наразі через бойові дії без електропостачання залишаються 406 населених пунктів у прифронтових та прикордонних областях. Також відбулися нові пошкодження мереж на Харківщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють лише при наявності безпекових умов і з дозволу військових влад.