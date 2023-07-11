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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
12 липня 2023, 13:53

Колаборанти продовжують гтуватись до втечі з Луганщини

В рамках наступальної операції Збройних сил України на окупованих територіях Луганської області існує група колаборантів, яка прагне отримати гарантії безпеки від вищого політичного керівництва російської федерації коли відбудеться звільнення регіону від російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з отриманою інформацією, кремль планує створити умови для евакуації невеликої групи колаборантів з Луганщини на територію російської федерації та їх подальшої інтеграції в російське суспільно-політичне життя.

За планами, орієнтовно 10-15 осіб, які працюють у місцевій окупаційній адміністрації, мають бути залучені до членства у всеросійській політичній партії "єдина росія" та отримати відповідні партійні картки, повідомляють представники Центру національного спротиву.

Джерело: "Центр національного спротиву"
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