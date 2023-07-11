Колаборанти продовжують гтуватись до втечі з Луганщини

12 липня 2023, 13:53

В рамках наступальної операції Збройних сил України на окупованих територіях Луганської області існує група колаборантів, яка прагне отримати гарантії безпеки від вищого політичного керівництва російської федерації коли відбудеться звільнення регіону від російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з отриманою інформацією, кремль планує створити умови для евакуації невеликої групи колаборантів з Луганщини на територію російської федерації та їх подальшої інтеграції в російське суспільно-політичне життя.

За планами, орієнтовно 10-15 осіб, які працюють у місцевій окупаційній адміністрації, мають бути залучені до членства у всеросійській політичній партії "єдина росія" та отримати відповідні партійні картки, повідомляють представники Центру національного спротиву.