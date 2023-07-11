Передача касетних боєприпасів Україні – це про справедливість! – Зеленський

12 липня 2023, 14:30

Президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо передачі США касетних боєприпасів Україні, наголосивши на їхній необхідності в контексті справедливості та захисту від російської агресії.

Він зазначив, що росія безжалісно використовує кластерні снаряди на українській території, а війна ведеться саме на українській землі, призводячи до великої кількості жертв. Президент впевнений, що касетні боєприпаси будуть використовуватися лише на тимчасово окупованих територіях України з метою захисту від агресора.

Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Джо Байдену за це рішення, зазначивши, що воно було складним у США і викликало супротив у Конгресі. Він висловив сподівання, що ці боєприпаси змінять правила гри у війні проти росії та сприятимуть звільненню тимчасово окупованих територій України.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна планує використовувати касетні боєприпаси передусім за межами міст і буде інформувати своїх партнерів про їхнє застосування та результати. Він також зазначив, що ці боєприпаси, разом з іншими новими видами озброєння, змінять правила гри у війні з росією.

Постачання касетних боєприпасів США до України стало частиною нового пакету військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Варто зауважити, що касетні боєприпаси заборонені в багатьох країнах Європи, але не в США, Україні та росії.

* Фото ілюстративне