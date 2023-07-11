12 липня 2023, 15:44

Президент України Володимир Зеленський оцінив результати саміту НАТО у Вільнюсі як хороші для України. Він висловив цю думку під час спільної пресконференції з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Зеленський зазначив, що, якби Україна отримала запрошення до НАТО, саміт став би ідеальним.

Президент також розуміє, що на даний момент Україна не може стати повноправним членом НАТО, оскільки на її території триває війна. Водночас, він відзначив, що важливим результатом саміту є визнання того, що Україні не потрібен План дії щодо членства, оскільки гарантії безпеки на шляху до інтеграції є ключовими.

Зеленський висловив сподівання, що G7 нададуть Україні гарантії безпеки, які будуть діяти до моменту вступу країни в НАТО. Він зазначив, що це буде для України джерелом підтримки та допомоги.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що на саміті було зроблено крок вперед на шляху України до членства в Альянсі, перейшовши від двоетапного плану до одноетапного. Він також підкреслив, що члени НАТО домовилися про довгострокову підтримку України, щоб захистити її від майбутньої агресії росії.

Столтенберг також оголосив про головування в Раді Україна - НАТО, перше засідання якої відбудеться під час цього саміту. Він підкреслив, що Україна ніколи не була так близько до членства в Альянсі, як зараз.