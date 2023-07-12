США розпочали розслідування щодо OpenAI - WP

13 липня 2023, 19:23

Федеральна торгова комісія (FTC) США розпочала розслідування щодо компанії-розробника ChatGPT - OpenAI, у зв'язку з заявами про можливі порушення законів про захист прав споживачів, які можуть бути пов'язані з обманними або оманливими діями та поставити під загрозу особисту репутацію та безпеку даних.

За повідомленням The Washington Post, FTC вже надіслала 20-сторінковий запит до OpenAI, вимагаючи від компанії надати записи, як вона вирішує ризики, пов'язані з її моделями штучного інтелекту.

Розслідування комісії спрямоване на визначення того, чи застосовувала компанія обманні або оманливі дії, які можуть призвести до "репутаційної шкоди" для споживачів.

За останній час регулятори все більше проявляють інтерес до контролю за штучним інтелектом, оскільки ця технологія швидко розвивається і може мати значний вплив на суспільство та бізнес.

Глобальні регулятори намагаються використовувати існуючі норми, що охоплюють різноманітні аспекти, включаючи авторські права, конфіденційність даних та зокрема, діяльність, пов'язану з обробкою даних та генерацією контенту штучним інтелектом.