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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
13 липня 2023, 20:08

Байден порадив пригожину остерігатись отруєння

Президент США Джо Байден під час своєї поїздки до Фінляндії висловив деякі зауваження щодо ватажка російської приватної військової компанії "вагнер" євгена пригожина.

У відповідь на запитання про можливі наслідки заколоту на росії та його вплив на війну проти України, Байден порадив пригожину бути уважним до свого харчування.

На спільній пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністо, Байден жартома сказав:

"На його місці я би був обережним з тим, що їм. Я б стежив за своїм меню".

Однак, він також додав, що не може передбачити майбутнє пригожина на росії та його відносини з російським президентом володимиром путіним.

«Якщо без жартів, хто знає…»,додав президент США. «Я не знаю, я не думаю, що хтось із нас знає напевно, яке майбутнє чекає на пригожина …»

Байден підкреслив, що невідомо про поточне місцезнаходження пригожина та подальший розвиток подій після заколоту найманців.

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