В Україну повернули двох дітей з окупації

13 липня 2023, 21:07

Україна успішно забезпечила повернення ще двох дітей із тимчасово окупованих територій. Про це інформує Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини.

За його словами, дві сестри, яким 5 і 12 рочків, були розлучені з батьками від перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Дівчатка перебували під опікою бабусі, котра відмовлялася передати їх матері, яка повернулася з полону.

«Після звернення матері до нашого Офісу, був запущений механізм напрацювань з російською стороною по їх поверненню. І радісно, що все вдалося. Зараз сім'я знову разом», – зазначив Лубінець у своєму повідомленні.