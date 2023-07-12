Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
13 липня 2023, 21:07

В Україну повернули двох дітей з окупації

Україна успішно забезпечила повернення ще двох дітей із тимчасово окупованих територій. Про це інформує Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини.

За його словами, дві сестри, яким 5 і 12 рочків, були розлучені з батьками від перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Дівчатка перебували під опікою бабусі, котра відмовлялася передати їх матері, яка повернулася з полону.

«Після звернення матері до нашого Офісу, був запущений механізм напрацювань з російською стороною по їх поверненню. І радісно, що все вдалося. Зараз сім'я знову разом», – зазначив Лубінець у своєму повідомленні.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: