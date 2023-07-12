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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
13 липня 2023, 12:20

У ніч на 13 липня 2023 року знищено 20 ударних БпЛА та 2 «калібри»

У ніч на 13 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ).

Також противник застосував дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» (Джанкой, Крим).

В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр». Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК «Іскандер-М» інформація уточнюється.

До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.Разом переможемо!

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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