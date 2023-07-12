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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
13 липня 2023, 12:34

Більш немає однієї з казарм кадирівців в окупованому Маріуполі – радник мера

У середу, 12 липня, була атакована казарма кадирівців у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, розташована на території ММК ім. Ілліча. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, поранених вивезли у таємниці в бік Донецька, що може свідчити про серйозний стан постраждалих. Деталі події наразі встановлюються.

Радник також зазначив, що інформаційний шум у російських медіа свідчить про значні втрати. Він порівняв ураження казарми зі ситуацією під час подій "Юр’ївської бавовні", коли росіяни активно маскували свої дії під "роботу протиповітряної оборони".

Нагадаємо, що вечором 12 липня у Маріуполі було почути вибухи. Місцеві мешканці спостерігали гучний звук, що йшов із західного напрямку на схід, з боку Запоріжжя у напрямку лівого берега Маріуполя. Того ж часу окупанти намагалися перехопити щось у повітрі.

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