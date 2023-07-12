Більш немає однієї з казарм кадирівців в окупованому Маріуполі – радник мера

13 липня 2023, 12:34

У середу, 12 липня, була атакована казарма кадирівців у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, розташована на території ММК ім. Ілліча. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, поранених вивезли у таємниці в бік Донецька, що може свідчити про серйозний стан постраждалих. Деталі події наразі встановлюються.

Радник також зазначив, що інформаційний шум у російських медіа свідчить про значні втрати. Він порівняв ураження казарми зі ситуацією під час подій "Юр’ївської бавовні", коли росіяни активно маскували свої дії під "роботу протиповітряної оборони".

Нагадаємо, що вечором 12 липня у Маріуполі було почути вибухи. Місцеві мешканці спостерігали гучний звук, що йшов із західного напрямку на схід, з боку Запоріжжя у напрямку лівого берега Маріуполя. Того ж часу окупанти намагалися перехопити щось у повітрі.