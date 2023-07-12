Пожежа в Подільському районі Києва у ніч на 13 липня мала побутовий характер - МВС

13 липня 2023, 12:46

У результаті гасіння пожежі в квартирі в Подільському районі Києва цієї ночі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ в своєму каналі в Телеграмі.

За даними повідомлення, пожежа виникла о 02:19 за адресою просп. Правди, 78. Вогонь охопив квартиру на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники негайно розпочали боротьбу з вогнем.

Зазначається, що о 02:52 пожежу вдалося локалізувати на площі 20 квадратних метрів, а о 03:06 вона була повністю ліквідована. Під час гасіння було виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Правоохоронні органи встановлюють причину пожежі. Деталі події наразі з'ясовуються слідчими.