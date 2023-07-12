Рада схвалила законопроєкт про легалізацію медичного каннабісу

13 липня 2023, 15:33

Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроект №7457 про легалізацію медичного каннабісу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у своєму Telegram-каналі. Законопроєкт отримав підтримку 268 депутатів.

Згідно з документом, законопроект має назву "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Законопроект передбачає обмежену легалізацію каннабісу, його смоли, екстрактів і настоянок, а також тетрагідроканнабінолу (ТГК) - першого і єдиного на сьогодні каннабіноїду, дозволеного для медичного застосування в деяких країнах.

Зараз в Україні відсутнє регулювання поводження з речовинами, що відносяться до наркотичних та психотропних, але необхідних для забезпечення якісних медичних послуг, попередження страждань пацієнтів та допомоги в одужанні від складних хвороб.

Зокрема, легалізація медичного каннабісу є особливо актуальною для дітей з епілепсією, онкохворих, хворих, які потребують паліативної допомоги при невиліковних хворобах, а також ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

Зазначимо, що законопроект про медичний канабіс був зареєстрований у Раді ще у червні 2022 року, а в лютому поточного року комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити за основу проект закону про легалізацію медичного канабісу.