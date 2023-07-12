Україна вже отримала касетні боєприпаси від США

13 липня 2023, 16:51

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США після того, як президент Джозеф Байден ухвалив рішення передати їх Україні.

Він зазначив: "Ми щойно отримали їх, та ще не використали, але вони можуть радикально змінити (ситуацію на полі бою)... Супротивник теж розуміє, що з отриманням цього боєприпасу в нас буде перевага. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де є можливість це використовувати".

Тарнавський також зазначив, що рішення щодо "ділянок території, де воно може бути використане" буде ухвалено вищим керівництвом. Він наголосив на обмеженнях використання касетних боєприпасів в густонаселених районах, навіть якщо їх контролюють російські війська.

"Росіяни думають, що ми будемо використовувати його на всіх ділянках фронту... Це абсолютно не так. Але вони дуже стурбовані", - підкреслив Тарнавський.

Напередодні, Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн, який включає саме ці касетні снаряди калібру 155-мм.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання постачання Україні касетних боєприпасів - це винятково справа кожного конкретного союзника.

Варто зауважити, що даний вид боєприпасів заборонено в багатьох країнах, але не в США, Україні та рф. Ця зброя містить розривні бомби, які здатні ліквідовувати ворожих солдатів на великій території, але неспрацьовані боєприпаси можуть становити довгострокову загрозу для мирних жителів.