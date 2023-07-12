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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
13 липня 2023, 18:08

Ворог знов обстріляв Оріхів: є жертви та поранені

Сьогодні, 13 липня, російські війська знову здійснили атаку на Оріхів у Запорізькій області. За даними голови обласної військової адміністрації Юрія Малашка, в результаті цієї атаки одна людина отримала поранення, а інша загинула.

«російські війська атакували прифронтовий Оріхів. Внаслідок удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний мешканець загинув від отриманих травм. Також поранення дістав 66-річний житель Верхньої Терси під час обстрілів з РСЗВ. Він доставлений до медичного закладу», - розповів Малашко.

Також інші населені пункти регіону потрапили під обстріл російських військ. Ворог використав ОТРК "Іскандер-К" для обстрілу території підприємства у Малокатеринівці. Внаслідок вибухової хвилі та уламків складське приміщення частково зруйновано. Дві особи отримали поранення і отримують необхідну медичну допомогу. Крім того, під час обстрілів з РСЗВ Верхньої Терси постраждав 66-річний чоловік, його госпіталізовано.

Джерело: "Запорізька ОВА"
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