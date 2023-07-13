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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
14 липня 2023, 16:21

В Мережі обговорюють образи AI керівництва, зірок та історичних постатей України

У мультиплікаційному стилі штучний інтелект створив портрети відомих українських військових командирів, політиків і знаменитостей, які були опубліковані на профілі ukr.ai.nians в Instagram.

Серед представлених портретів знаходиться зображення Зеленського, який відтворений у камуфляжній футболці ЗСУ з національним гербом на нашивці.

Портрет Резнікова, натомість, виглядає менш серйозним, ніж в реальному житті.

Буданов зображений за робочим столом, ніби надає коментар для медіа, тоді як Залужний має доброзичливий вигляд.

Крім цього, у колекції представлені портрети заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, командира Азову Дениса Прокопенка, співачки Alyona Alyona, соліста гурту Kalush Олега Псюка, композитора Степана Гігу, Кобзаря Тараса Шевченка, лідера українських націоналістів Степана Бандери та мера Києва Віталія Кличка.

Джерело: "ukr.ai.nians"
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