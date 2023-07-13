В Мережі обговорюють образи AI керівництва, зірок та історичних постатей України

14 липня 2023, 16:21

У мультиплікаційному стилі штучний інтелект створив портрети відомих українських військових командирів, політиків і знаменитостей, які були опубліковані на профілі ukr.ai.nians в Instagram.

Серед представлених портретів знаходиться зображення Зеленського, який відтворений у камуфляжній футболці ЗСУ з національним гербом на нашивці.

Портрет Резнікова, натомість, виглядає менш серйозним, ніж в реальному житті.

Буданов зображений за робочим столом, ніби надає коментар для медіа, тоді як Залужний має доброзичливий вигляд.

Крім цього, у колекції представлені портрети заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, командира Азову Дениса Прокопенка, співачки Alyona Alyona, соліста гурту Kalush Олега Псюка, композитора Степана Гігу, Кобзаря Тараса Шевченка, лідера українських націоналістів Степана Бандери та мера Києва Віталія Кличка.