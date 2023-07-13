«Бачите ‘вагнерів’? Так!? – А їх не існує» – путін

14 липня 2023, 17:32

Поки що президент російської федерації володимир путін заявив, що на росії досі не легалізовані приватні військові компанії, включаючи ПВК вагнер, яка відома своєю активною участю у війні проти України.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, у відповідь на запитання журналіста про майбутнє цієї компанії як бойової одиниці, путін заявив:

"Ну так ПВК вагнер не існує!" Президент підкреслив, що відсутність закону про приватні військові організації на росії означає, що юридично "такої особи немає".

Водночас, путін визнав існування групи ПВК вагнер, хоча вона не має юридичного статусу. Він зазначив, що питання легалізації цієї групи потребує обговорення в державній думі та уряді, оскільки є складним питанням.

Нагадаємо, 23 червня ватажок ПВК вагнер євген пригожин здійснив демарш проти російського військового керівництва, включаючи міністра оборони сергія шойгу. Після цього, 24 червня, "вагнерівці" вирушили колонами на москву, успішно пройшовши кілька областей. Однак зупинились за 200 кілометрів від москви, та дали «задню». Найманці також збили шість вертольотів і літак Іл-18, а загибель російських пілотів, за різними даними, може становити від 13 до 20 осіб.

У той же день, формальний лідер Білорусі олександр лукашенко провів переговори з євгеном пригожиным, після чого оголосив, що бійці угруповання "вагнер" повертаються до польових таборів.

"вагнерівцям" запропонували можливість приєднатися до російської армії, відправитися до Білорусі або залишитися вдома.

Нещодавно, в супереч собі, путін зізнався, що "вагнерівці" повністю фінансуються з російського державного бюджету, що заборонено законам самої росії.