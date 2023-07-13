Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
14 липня 2023, 17:49

Повідомляється, що путін погодився продовжити зернову угоду – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що президент росії володимир путін погодився продовжити термін дії зернової угоди. Про це пише видання AFP в п'ятницю, 14 липня. . Згідно з повідомленням порталу Daily Sabah, Ердоган висловив намір обговорити угоду особисто з путіним під час зустрічі у серпні.

"Ми готуємось зустріти путіна у серпні. Ми погоджуємося щодо розширення Чорноморського зернового коридору", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, що дія угоди мала закінчитися 17 липня, але росія висловила можливість припинити свою участь у зерновій угоді до виконання всіх обіцянок, наданих їй у рамках цих домовленостей.

Чорноморська зернова ініціатива була укладена в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та росії з метою створення коридору для експорту зерна з трьох українських портів під час воєнних дій між росією та Україною. Ініціативу було укладено на 120 днів, яка була продовжена двічі.

росія, вдаючись до звичного їй шантажу, повторно погрожувала припинити дію зернової угоди та наголошувала на необхідності розблокування роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та скасуванні всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: