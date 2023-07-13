Немає потреби в підвищенні тарифів, поки що – Шмигаль

14 липня 2023, 18:53

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в місцевих бюджетах є достатньо коштів для підтримки власних комунальних підприємств і немає потреби в підвищенні тарифів наразі.

"Загальна сума субвенцій регіонам за перше півріччя становить 92 млрд грн. У той же час, ми спостерігаємо значний приріст доходів місцевих бюджетів. Протягом І півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло приблизно 218 млрд грн. Це на 42,5 млрд грн більше, ніж минулого року", - зазначив Шмигаль під час засідання уряду в п'ятницю.

За словами прем'єр-міністра, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ вже складають 170 млрд грн.

"Отже, коштів на місцях достатньо, включаючи підтримку власних комунальних підприємств, і немає потреби підвищувати тарифи наразі", - підкреслив він.