Про Український «Моссад» та «своїх» в провладних кабінетах кремля розповів Кирило Буданов

14 липня 2023, 21:36

Україні не потрібно створювати аналогічний ізраїльській розвідці «Моссад», щоб займатись полюванням на ворогів за межами країни, оскільки "це вже існує". – повідомив голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов у співбесіді з Reuters, яка була опублікована в п'ятницю, 14 липня.

"Якщо ви запитуєте про ‘Моссад’, який відомий своєю здатністю ліквідувати ворогів своєї країни, то ми це робимо і будемо продовжувати робити. Нам не потрібно нічого створювати, оскільки ми вже маємо цю структуру", - пояснив він.

В травні кремль назвав заяву Буданова про те, що "ми будемо продовжувати вбивати росіян у будь-якому куточку світу до повної перемоги України", "жахливою". Крім того, російський режим звинувачує українські спецслужби у вбивствах на російській території. А самого Буданова було заочно арештовано в москві за звинуваченням у "тероризмі".

Порівняння української розвідки з Моссадом, яка відправляє вбивць на полювання за ворогами, - викликало певне обурення. Проте, керівник Головного управління розвідки не проти використання такої аналогії.

Під час інтерв'ю Буданов нагадав, що Україна має свої джерела "в найближчих кабінетах", маючи на увазі голову кремля володимира путіна.

В кінці травня рф влаштувала атаку на штаб-квартиру Головного управління розвідки в Києві на Рибальському півострові, - це спровокувало багато повідомлень російських ЗМІ про те, що Буданов був серйозно поранений або навіть загинув.

"Це була не їхня перша спроба. Але, як ви бачите, ми знову тут, в головному приміщенні цієї будівлі. Коли ви були зовні, ви могли бачити, що люди ходять, працюють. Все працює так, як має працювати", - пояснив Буданов.

Крім цього, Буданов пояснив свій публічний образ. За його словами, в сучасному світі керівник розвідки не може залишатися в тіні.

"Цього вже неможливо уникнути. Це стало необхідною умовою. І всі наступні війни будуть такими. В будь-якій країні світу. Можна сказати, що ми тут задаємо тренд", - додав він.

За словами Буданова, Україна зробила висновки про необхідність просування своїх меседжів з 2014 року.

"Ми повністю програли інформаційну війну у 2014 році. І війна, яка почалася в 2022 році, - зовсім інакше. І зараз росіяни програють інформаційну битву" - підсумував Буданов.