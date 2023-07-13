Повідомили про місце проживання «чиновників» та воєнних злочинців в Луганську

14 липня 2023, 13:24

У своєму телеграм-каналі активісти руху громадського спротиву "Жовта Стрічка" повідомили, що російські воєнні злочинці та організатори "виборів та референдумів" у Луганську проживають у готелі "Дружба".

За їх словами, цей готель відомий як місце перебування російських засланих чиновників і організаторів "виборів". Активісти закликають зробити цю інформацію відомою та поширити її серед громадськості.

Однак члени руху наполегливо застерігають мешканців від участі у мітингах або протестах, оскільки це може бути небезпечно. Замість цього вони просять людей розповсюджувати отриману інформацію.

Додатково активістам руху "Жовта Стрічка" стало відомо, що окупанти використовують дітей як живий щит. У готелі, де перебувають окупанти, розташовані ігрові майданчики, на яких діти проводять час разом з батьками. Тим часом окупаційна влада та воєнні злочинці займаються власними нарадами та зборами.

Також на одній з парковочних зон стоять машини, які використовуються для вивезення тіл померлих з лінії фронту.

"Все це свідчить про те, що рашистам байдуже на долю цивільних, яких вони використовують, щоб захистити себе від ракетних ударів."