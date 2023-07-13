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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
14 липня 2023, 14:01

Україні вдалося повернути тіла 62 загиблих захисників

Репатріація тіл українських військовослужбовців з ТОТ відбулася 14 липня, повідомляє прес-служба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В результаті цієї операції було успішно повернуто тіла ще 62 захисників. Зазначається, що з них четверо померли у полоні внаслідок поранень, хвороби та неналежного медичного догляду.

Репатріація тіл відбулася завдяки спільним зусиллям Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при Службі безпеки України, Центральним військовим судом Збройних Сил України, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. Всі дії з передачі тіл загиблих військових виконуються відповідно до норм Женевських конвенцій.

Прес-служба також наголошує, що після ідентифікації тіла захисників будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадує про наявність гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти, за номером:

  • 📞0 800 339 247.

Також приймаються повідомлення у Viber і Telegram за номером:

  • 📞(095) 896-04-21 у вихідні дні.
Джерело: "Мінреінтеграції"
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