На росії стався витік радіації під екатеринбургом, є загиблі – РосЗМІ

14 липня 2023, 14:23

На Уральському електрохімічному комбінаті, розташованому в Свердловській області рф, стався інцидент у цеху збагачення урану, повідомляє Радіо Свобода.

14 липня о 9:13 ранку за місцевим часом (7:13 за москвою, час збігається з Києвом) виникла розгерметизація балону з ядерним паливом об'ємом один кубометр, який містив гексафторид урану. Інформація про цю подію була підтверджена державною корпорацією "росатом", що володіє заводом. Зазначається, що інцидент був локалізований і не створює загрози для населення. Наразі проводиться санітарна обробка цеху.

Російське державне інформагентство повідомило про одного загиблого, але не надало жодних додаткових деталей щодо особи та посади цієї людини. Корпорація "росатом" зазначила, що ця особа є "постраждалою", не підтверджуючи чи спростовуючи інформацію про її загибель.

Глава міста новоуральськ, де знаходиться завод, в'ячеслав тюменцев закликав місцевих мешканців не поширювати паніку та утриматися від поширення неофіційних повідомлень через месенджери.

Уральський електрохімічний комбінат працює з 1945 року і є найбільшим підприємством своєго типу у світі. Завод спеціалізується на виробництві ядерного палива для атомних електростанцій, включаючи переробку відпрацьованого палива з європейських та американських АЕС.

Місто новоуральськ розташоване близько 50 км від єкатеринбурга та 75 км від нижнього тагілу. Його населення становить близько 78 тис. осіб.