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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
14 липня 2023, 15:36

Верховна Рада змінила дати трьох свят

Законопроект, який передбачає зміну трьох святкових дат, був підтриманий Верховною Радою, відповідно до пропозиції президента Володимира Зеленського.

Згідно з прийнятими змінами, нові дати святкування такі:

  • 25 грудня встановлюється як Різдво Христове (замість 7 січня);
  • 15 липня визначається як День Української Державності (замість 28 липня);
  • 1 жовтня оголошується Днем захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що ці зміни необхідні для "відмови від російської спадщини".

Закон буде підписаний після 28 липня, оскільки цього року День Української Державності відзначатимуть ще за старою датою.

Причини для зміни святкових дат мають зв'язок зі змінами в календарі Православної церкви України, яка з 1 вересня перейде на новоюліанський календар. Внаслідок цих змін, Різдво буде святкуватися 25 грудня, а не 7 січня, Покров — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня. Проте Великдень залишиться на своєму місці, оскільки його дата є змінною.

Також Православна церква України висловила бажання перенести День Української Державності з 28 на 15 липня. Раніше Українська греко-католицька церква також вирішила перейти на новоюліанський календар з 1 вересня.

Джерело: "Верховна Рада України"
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