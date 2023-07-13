Орбан продовжує «прокремлівську» риторику щодо України

У своїй заяві Віктор Орбан зазначив, що, на його думку, Україна стикається з проблемами у фінансовій сфері та військовому виробництві, а отримання коштів та озброєння здійснюється завдяки допомозі Заходу. Він стверджує, що це призводить до повної втрати суверенітету країни.
"Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці. А чому американці не хочуть - це питання, над яким думає весь світ. Чому американці цього не хочуть, ми не отримали відповіді і на саміті НАТО", - заявив Орбан.
Зауважимо, що відносини між Україною та Угорщиною погіршились через ряд протиріч, що виникли вже у 2017 році.
Угорщина відмовляється постачати озброєння Україні та не дозволяє його транзит через свою територію. Крім того, вона періодично гальмує запровадження європейських санкцій проти росії.
Угорщина також збирається блокувати допомогу Європейського Союзу через зв'язок банку OTP Bank зі списком міжнародних спонсорів війни. Ряд угорських політиків висловлюються доволі агресивно щодо України та повторюють російську пропаганду, говорячи про війну в Україні.