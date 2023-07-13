Орбан продовжує «прокремлівську» риторику щодо України

14 липня 2023, 15:55

У своїй заяві Віктор Орбан зазначив, що, на його думку, Україна стикається з проблемами у фінансовій сфері та військовому виробництві, а отримання коштів та озброєння здійснюється завдяки допомозі Заходу. Він стверджує, що це призводить до повної втрати суверенітету країни.

"Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці. А чому американці не хочуть - це питання, над яким думає весь світ. Чому американці цього не хочуть, ми не отримали відповіді і на саміті НАТО", - заявив Орбан.

Зауважимо, що відносини між Україною та Угорщиною погіршились через ряд протиріч, що виникли вже у 2017 році.

Угорщина відмовляється постачати озброєння Україні та не дозволяє його транзит через свою територію. Крім того, вона періодично гальмує запровадження європейських санкцій проти росії.