Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 15.07.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже більше 237,1 тис. осіб, знищено понад 4100 танків ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 237180 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4102 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11) од,
- артилерійських систем – 4463 (+14) од,
- РСЗВ – 680 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 425 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17),
- спеціальна техніка ‒ 664 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!