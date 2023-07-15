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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 липня 2023, 12:24

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 15.07.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже більше 237,1 тис. осіб, знищено понад 4100 танків ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 237180 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4102 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4463 (+14) од,
  • РСЗВ – 680 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 425 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17),
  • спеціальна техніка ‒ 664 (+2).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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