Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у Києві

15 липня 2023, 16:23

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, який здійснив неоголошений візит до нашої країни. Про це повідомив сам український лідер у своєму дописі на Facebook 15 липня.

"Сьогодні в Україні перебуває президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Під час цього історичного візиту ми обговорюємо ряд важливих питань, які стосуються нормального і безпечного життя людей, заснованого на правилах міжнародного порядку", – зазначив Зеленський.

Головними темами обговорення стали питання повернення депортованих дорослих і дітей до України, реалізація Формули миру, підготовка до Глобального саміту миру, а також продовольча, енергетична безпека та економічна співпраця.

"Я впевнений, що наша спільна робота зміцнить наші народи і позиції України та Республіки Корея на міжнародній арені", – додав президент.

Раніше було повідомлено, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав місто Буча під Києвом, де оглянув місця воєнних злочинів, скоєних російськими агресорами.

Важливо зазначити, що Південна Корея вперше виражає готовність надати військову допомогу Україні у разі ситуації, "з якою міжнародна спільнота не може миритися".