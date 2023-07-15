Фізична ідентифікація ВПО та пенсіонерів в Ощадбанку скасована

15 липня 2023, 17:56

У зв'язку зі зняттям карантинних обмежень, Ощадбанк повідомив про відновлення фізичної ідентифікації отримувачів соціальної допомоги та пенсіонерів. Проте, за останніми даними, фізична ідентифікація наразі не буде застосовуватися. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нещодавно внутрішні переселенці почали отримувати повідомлення від Ощадбанку, що до 1 вересня потрібно буде здійснити ідентифікацію в їхніх відділеннях. Проте, після обговорення на Координаційному штабі з питань соціального захисту, було вирішено припинити цю розсилку повідомлень.

Для отримувачів пенсій термін для ідентифікації продовжать до січня 2024 року, а для отримувачів соціальної допомоги ідентифікація взагалі не буде застосовуватися. Це рішення обумовлено обмеженим строком виплат, який становить 6 місяців.

Наразі Міністерство соціальної політики працює над проєктом відповідних нормативних змін, які планується прийняти найближчим часом. Представники Ощадбанку підтверджують:

«Зараз на рівні Кабінету Міністрів України розглядається рішення стосовно скасування необхідності проходження фізичної ідентифікації для ВПО. Якщо рішення, щодо необхідності проходження ідентифікації буде скасовано, то банк проінформує клієнтів ВПО відправленням смс-повідомлення».