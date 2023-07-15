15 липня 2023, 20:21

73-річного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху госпіталізували до лікарні після того, як він поскаржився на погане самопочуття. За повідомленням The Times of Israel, політик був доставлений до відділення невідкладної допомоги.

Представники канцелярії прем'єр-міністра зазначили, що Нетаньяху попередньо перебував під сонцем на Галілейському морі, а 15 липня почав відчувати легке запаморочення. Після обстеження лікар рекомендував йому звернутися до медичного центру.

За інформацією видання, глава уряду Ізраїлю був госпіталізований зі своєї резіденції в Кейсарії, де він проводив вихідні. Зазначається, що Нетаньяху залишався у свідомості та міг рухатися самостійно, без допомоги інших осіб.

Наразі медичний стан глави уряду оцінюється як задовільний, а попередній діагноз - зневоднення. За вимогою лікарів, Нетаньяху залишиться у лікарні для подальших обстежень.