Одеський ТЦК та СП дав пояснення щодо нового скандалу з перевищенням повноважень

15 липня 2023, 21:02

В мережі набув резонансу ролик із примусовим затриманням цивільного в Одесі групою військових, схожих на співробітників ТЦК СП. Сьогодні на сторінці Одеського обласного ТЦК та СП в Facebook з’явилось роз’яснення інценденту:

«За результатами перевірки інциденту із затриманням військовими цивільної особи в Одесі, що набуло певного суспільного резонансу, було встановлено, що громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану.

Отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій. Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування.

Треба визнати, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту, але принципова позиція командування полягає в реальній перевірці і реагуванні на запити суспільства, налагодженні цивілізованої комунікації з усіх питань. Тож, за результатами службової перевірки виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, і порушення у використанні необлікованого транспортного засобу. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом.»