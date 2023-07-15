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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
15 липня 2023, 12:47

Президент Південної Кореї відвідав Бучу

У суботу стало відомо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прибув до України з неоголошеним візитом.

Під час свого перебування в Україні, президент Юн Сок Йоль разом з дружиною відвідав місто Буча під Києвом, де їм були показані місця воєнних злочинів, скоєних російськими агресорами. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в суботу, 15 липня.

Генеральний прокурор Андрій Костін висловив подяку президенту Південної Кореї за його рішучу позицію та наголосив, що світова спільнота не може миритися з масштабними нападами на цивільне населення.

Костін зазначив, що протягом 33 днів окупації Бучі тут були скоєні різні види воєнних злочинів, включаючи катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, випадки сексуального насильства.

"Російський режим повинен нести відповідальність за всі скоєні злочини. Створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії є найефективнішим способом досягнення цієї мети", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, що Південна Корея вперше висловила готовність надати військову допомогу Україні у разі, "коли міжнародна спільнота не може миритися" з певною ситуацією.

Джерело: "Офіс генпрокурора"
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