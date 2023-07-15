Знов ворог атакува Харківщину: є загіблі та поранені

15 липня 2023, 13:48

Сьогодні, 15 липня, удар російських окупантів стався у селі Колодязне Куп'янського району Харківської області. За даними голови Харківської обласної військовї адміністрації Олега Синегубова, загинула цивільна особа в результаті цього обстрілу.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Саме щойно російські сили обстріляли село Колодязне у Куп'янському районі. На жаль, загинув 33-річний мешканець. Ще одна людина отримала поранення. Наразі на місці події працюють служби екстреної допомоги", - повідомив Синегубов.

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться близько до лінії фронту та кордону з російською федерацією. Тільки вчора, 14 липня, ворожі сили знову обстріляли мінометами та артилерією прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.