Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 липня 2023, 13:48

Знов ворог атакува Харківщину: є загіблі та поранені

Сьогодні, 15 липня, удар російських окупантів стався у селі Колодязне Куп'янського району Харківської області. За даними голови Харківської обласної військовї адміністрації Олега Синегубова, загинула цивільна особа в результаті цього обстрілу.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Саме щойно російські сили обстріляли село Колодязне у Куп'янському районі. На жаль, загинув 33-річний мешканець. Ще одна людина отримала поранення. Наразі на місці події працюють служби екстреної допомоги", - повідомив Синегубов.

Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться близько до лінії фронту та кордону з російською федерацією. Тільки вчора, 14 липня, ворожі сили знову обстріляли мінометами та артилерією прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Джерело: "Харківська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: