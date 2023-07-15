Помста від ЗСУ за Краматорськ: спалена система С-400 росіян

15 липня 2023, 13:58

Бійці Збройних Сил України знищили на території Донбасу російську зенітно-ракетну систему С-400, з якої в червні був здійснений обстріл міста Краматорськ. Про це повідомили представники Оперативного командування "Північ".

"Сили оборони відповіли окупантам за обстріл Краматорська. За допомогою системи HIMARS було знищено російську зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф", яка знаходилась поблизу Дебальцевого. За даними, отриманими в Центрі стратегічних комунікацій, саме ця система С-400 випустила ракету, що призвело до трагічних наслідків у Краматорську", - розповіли військові.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти здійснили ракетний обстріл кафе в Краматорську, де перебувала велика кількість людей. Також був обстріляний приватний сектор у селищі Біленьке. В результаті цих атак загинуло 13 осіб, включаючи трьох неповнолітніх дівчаток. Ще 65 людей були поранені, серед яких були й іноземці.