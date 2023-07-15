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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 липня 2023, 13:58

Помста від ЗСУ за Краматорськ: спалена система С-400 росіян

Бійці Збройних Сил України знищили на території Донбасу російську зенітно-ракетну систему С-400, з якої в червні був здійснений обстріл міста Краматорськ. Про це повідомили представники Оперативного командування "Північ".

"Сили оборони відповіли окупантам за обстріл Краматорська. За допомогою системи HIMARS було знищено російську зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф", яка знаходилась поблизу Дебальцевого. За даними, отриманими в Центрі стратегічних комунікацій, саме ця система С-400 випустила ракету, що призвело до трагічних наслідків у Краматорську", - розповіли військові.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти здійснили ракетний обстріл кафе в Краматорську, де перебувала велика кількість людей. Також був обстріляний приватний сектор у селищі Біленьке. В результаті цих атак загинуло 13 осіб, включаючи трьох неповнолітніх дівчаток. Ще 65 людей були поранені, серед яких були й іноземці.

Джерело: "ОК Північ
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