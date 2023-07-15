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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
15 липня 2023, 14:11

Евакуюватись безкоштовно до Києва з небезпечних території Сумської області

З початку минулого тижня розпочав курсувати спеціальний евакуаційний потяг з міста Суми до Києва, який здійснює безкоштовне перевезення громадян. Про це було оголошено Міністерством реінтеграції та тимчасово окупованих територій України.

Згідно з інформацією, потяг буде курсувати щоденно, розпочинаючи з ранку. Він відправлятиметься з Сум о 6:47 ранку та прибуватиме до Києва о 11:41.

Крім того, на вокзалі в Києві представники Укрпошти виплачуватимуть громадянам певну суму грошей при прибутті. Зокрема, кожній особі з дітьми та інвалідністю буде виплачено 3 тисячі гривень, а всім іншим - 2 тисячі гривень. Крім того, всі охочі будуть розміщені в модульному містечку Вишгородського району за рішенням Київської обласної адміністрації.

Варто зазначити, що в останній період росія збільшує інтенсивність обстрілів прикордонних районів Сумської області. На початку липня була оголошена примусова евакуація з 5-кілометрової зони від державного кордону України. Однак влада змінила своє рішення наступного дня, дозволивши громадянам самостійно обирати, – чи бажають вони евакуюватися, чи ні.

Джерело: "Мінреінтеграції"
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