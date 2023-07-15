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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 липня 2023, 14:25

В ДПСУ повідомили про переміщення "вагнерівців" до Білорусі

За даними українських прикордонників, спостерігаються рухи російських найманців ПВК "вагнер" на території Білорусі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України, Андрій Демченко.

Згідно з його заявою, "в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території росії". Прикордонники активно відстежують ситуацію, зокрема місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

Також, вранці 15 липня на території Білорусі була помічена велика колона "вагнерівців". Вони пересувалися на легкових та вантажних автомобілях з номерами, що належать так званим донецькій та луганській народним республікам. За повідомленням моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у колоні помітили щонайменше 60 автомобілів.

Джерело: "ДПСУ"
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