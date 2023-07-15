15 липня 2023, 14:25

За даними українських прикордонників, спостерігаються рухи російських найманців ПВК "вагнер" на території Білорусі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України, Андрій Демченко.

Згідно з його заявою, "в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території росії". Прикордонники активно відстежують ситуацію, зокрема місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

Також, вранці 15 липня на території Білорусі була помічена велика колона "вагнерівців". Вони пересувалися на легкових та вантажних автомобілях з номерами, що належать так званим донецькій та луганській народним республікам. За повідомленням моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у колоні помітили щонайменше 60 автомобілів.