Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
16 липня 2023, 19:07

Ситуація щодо російського вторгнення на 16.07.2023

За добу Сили оборони знищили 500 російських окупантів, уразили 18 артилерійських систем ворога: загальні втрати рф становлять понад 237,6 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

Завітайте на наш новий сайт》

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4107 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7) од,
  • артилерійських систем – 4481 (+18) од,
  • РСЗВ – 681 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 425 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 666 (+2).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: