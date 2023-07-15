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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
16 липня 2023, 19:40

Вдруге за день стався обстріл Харкова, є постраждалі

У Харкові стався другий удар з боку росії з початку доби. Про це ввечері у неділю повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Харків вдруге з початку доби опинився під ударом ворога. За попередньою інформацією, влучання сталося в Основ'янському районі", - зазначив він у своєму телеграм-каналі.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що чотири людини постраждали, а на місці влучання спалахнула пожежа.

За даними місцевих ЗМІ та телеграм-каналів, два вибухи прогриміли у Харкові після завершення повітряної тривоги. Пізніше тривогу оголосили знову через загрозу застосування росією балістичного озброєння.

Також, у ніч на 16 липня росіяни нанесли удари по центральній частині Харкова. Чотири ракети С-300 були запущені з Бєлгородської області. Дві ракети вибухнули у повітрі, а дві влучили у землю на стадіоні та в дорожнє покриття в Шевченківському районі. У чотириповерховому будинку були розбиті вікна, також пошкоджено автомобілі, але на щастя, постраждалих немає.

Джерело: "Харківська ОВА"
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