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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
16 липня 2023, 20:47

Carlsberg і Danone на росії націоналізують за ухвалою путіна

Президент рф володимир путін ухвалив рішення щодо переходу акціонерних часток іноземних компаній Carlsberg та Danone під тимчасове управління «росимуществу». Цю інформацію повідомило видання "медуза".

Офіційний документ, який був підписаний 16 липня, опублікований на веб-порталі правової інформації.

Цим указом фактично націоналізуються частки данської компанії Carlsberg у пивоварній компанії «Балтика» та французького концерну Danone у харчовій промисловості.

Варто зазначити, що сам указ, який дозволяє російському уряду перевести активи іноземних компаній в "тимчасове управління", був підписаний путіним 25 квітня 2023 року. Ця схема вперше була застосована при націоналізації російських активів фінського концерну Fortum, який є найбільшим іноземним інвестором на ринку електроенергетики.

Раніше, в березні минулого року, данський пивовар Carlsberg оголосив про свій вихід з російського ринку та планував продати всі свої бізнес-активи в цій країні.

У жовтні міжнародна компанія Danone прийняла рішення припинити контроль над своїми молочними продуктами на російському ринку та вийти з нього.

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