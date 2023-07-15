США нададуть дозвіл Європі тренувати українських пілотів на F-16

16 липня 2023, 21:07

За даними Джейка Саллівана, радника президента США з національної безпеки, Сполучені Штати Америки нададуть офіційний дозвіл європейським країнам для навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16.

Салліван, у своєму інтерв'ю CNN, заявив: "Президент дав зелене світло, і ми дамо дозвіл, підтримаємо, посприяємо і надамо необхідні інструменти для того, щоб українські пілоти почали навчання на F-16 якомога швидше, щойно європейські партнери будуть готові".

Він також зазначив, що європейським країнам потрібно деякий час для підготовки необхідних ресурсів для проведення навчання.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що процес підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться незабаром.

За повідомленнями Financial Times, з серпня група з 11 країн Заходу розпочне навчання українських льотчиків управлінню F-16. Планується, що тренуватись розпочнуть в Данії, а довгострокові навчальні програми будуть реалізовані через спільний центр у Румунії.

Нагадаємо, що в травні стало відомо про намір Данії і Нідерландів очолити європейську коаліцію з тренування військовослужбовців України на винищувачах F-16.