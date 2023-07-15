Денис Прокопенко, командир «Азову», зустрівся з бійцями бригади

16 липня 2023, 21:21

Командир бригади «Азов» Денис Прокопенко, відомий як «Редіс», зустрівся з особовим складом своєї бригади, повідомляє телеграм-канал НГУ «Азов». За даними повідомлення, він наразі проходить реабілітацію і найближчим часом знову приступить до виконання службових обов'язків.

Під час зустрічі з бійцями бригади, командир «Азова» заявив: "Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову." Він підкреслив, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування бригади.

Раніше, 8 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення захисників «Азовсталі», які були у Туреччині згідно з умовами обміну з росією.

Командир "Азову" Денис Прокопенко, відомий як "Редіс", під час брифінгу в Львові висловив свій намір повернутися на фронт. У відповідь на це, речник російського президента дмитро пєсков заявив про порушення наявних домовленостей з боку України та Туреччини.

12 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали "Азовсталь", мають лишатися у Туреччині, були досягнуті між Україною та росією, і Туреччина надала їм лише притулок, а віддав захисників "Азовсталі" через те, що про це попросив Володимир Зеленський.