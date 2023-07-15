Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
16 липня 2023, 21:21

Денис Прокопенко, командир «Азову», зустрівся з бійцями бригади

Командир бригади «Азов» Денис Прокопенко, відомий як «Редіс», зустрівся з особовим складом своєї бригади, повідомляє телеграм-канал НГУ «Азов». За даними повідомлення, він наразі проходить реабілітацію і найближчим часом знову приступить до виконання службових обов'язків.

Під час зустрічі з бійцями бригади, командир «Азова» заявив: "Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову." Він підкреслив, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування бригади.

Раніше, 8 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення захисників «Азовсталі», які були у Туреччині згідно з умовами обміну з росією.

Командир "Азову" Денис Прокопенко, відомий як "Редіс", під час брифінгу в Львові висловив свій намір повернутися на фронт. У відповідь на це, речник російського президента дмитро пєсков заявив про порушення наявних домовленостей з боку України та Туреччини.

12 липня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали "Азовсталь", мають лишатися у Туреччині, були досягнуті між Україною та росією, і Туреччина надала їм лише притулок, а віддав захисників "Азовсталі" через те, що про це попросив Володимир Зеленський.

Джерело: "Телеграм-канал АЗОВ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: