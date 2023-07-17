Ситуація щодо російського вторгнення на 17.07.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже приблизно 238,3 тис. осіб, знищено більше 4500 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 238300 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4115 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8) од,
- артилерійських систем – 4504 (+23) од,
- РСЗВ – 685 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 428 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 677 (+11).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!