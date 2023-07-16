Зернова угода: Ердоган надав коментарі щодо дій росії

17 липня 2023, 15:34

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що планує обговорити з президентом росії володимиром путіним питання продовження дії зернової угоди. Він зробив цю заяву перед відльотом у турне країнами Близького Сходу, в аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі.

Ердоган вірить, що путін також бажає продовження функціонування гуманітарного коридору, незважаючи на сьогоднішню заяву про припинення угоди.

Президент Туреччини планує провести телефонну розмову з путіним, не чекаючи до серпня, коли заплановано особистий візит російського міжнародного злочинця до Туреччини.

Ердоган також відзначив успіх чорноморської зернової ініціативи, яка дозволила перевезти понад 33 мільйони тонн зернових і запобігла продовольчому дефіциту у багатьох країнах.

Відомо, що росія оголосила про припинення дії зернової угоди через невиконання умов. Шантаж москви включає вимогу відновлення доступу до SWIFT для одного з банків, відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин на світові ринки, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування.

Тим часом на світових біржах почали зростати ціни на пшеницю.