Росія вирішила відкликати гарантії безпеки в Чорному морі - МЗС рф

17 липня 2023, 16:06

Країна-агресор, росія, прийняла рішення відкликати гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі та вийти із Спільного координаційного центру в Стамбулі у зв'язку з припиненням зернової угоди. Про це було оголошено МЗС рф.

У повідомленні зазначається, що це рішення передбачає відновлення режиму тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря, розформування Спільного координаційного центру та припинення функціонування чорноморської ініціативи з 18 липня.

В своїй заяві росія вказує на невиконання Заходом обіцяних домовленостей щодо експорту російського аміаку та непідключення россільгоспбанку до системи SWIFT. росія висуває п'ять умов для відновлення зернового коридору.

Однак, МЗС рф продовжує шантаж та залишається відкрите для можливості поновлення зернового коридору за умови отримання конкретних результатів щодо виконання зобов'язань щодо російських добрив та продовольства.

Припинення зернової угоди росією спричинило деяке зростання цін на пшеницю на світових біржах.