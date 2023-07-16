В Краснодарському краї на очах туристів розбився російський винищевач Су-25

За інформацією, яку повідомляють російські ЗМІ, російський штурмовик Су-25 зазнав аварії в Чорному морі біля міста Єйськ у Краснодарському краї. Відповідне повідомлення надійшло в понеділок, 17 липня.
За попередніми даними, літак впав у воду, проте вдалося витягти пілота, який зараз перебуває у медичному обстеженні.
Але, пізніше стало відомо, що пілот загинув.
Свідки події опублікували відео, на якому видно сплеск води від падіння літака і розкритий парашут. Також з'явилося повідомлення про те, що ще один штурмовик Су-25 здійснює польоти навколо місця аварії.
Про причини цієї катастрофи наразі нічого не повідомляється.