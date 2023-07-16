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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
17 липня 2023, 16:18

В Краснодарському краї на очах туристів розбився російський винищевач Су-25

За інформацією, яку повідомляють російські ЗМІ, російський штурмовик Су-25 зазнав аварії в Чорному морі біля міста Єйськ у Краснодарському краї. Відповідне повідомлення надійшло в понеділок, 17 липня.

За попередніми даними, літак впав у воду, проте вдалося витягти пілота, який зараз перебуває у медичному обстеженні.

Але, пізніше стало відомо, що пілот загинув.

Свідки події опублікували відео, на якому видно сплеск води від падіння літака і розкритий парашут. Також з'явилося повідомлення про те, що ще один штурмовик Су-25 здійснює польоти навколо місця аварії.

Про причини цієї катастрофи наразі нічого не повідомляється.

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